Errore nel testo: salta l'accordo per il campo da golf Emendamenti mancanti nel testo

In consiglio comunale di Benevento stop alla ratifica dell'accordo di programma per la realizzazione del campo da golf.

L'opposizione, infatti, con Francesco Farese ha evidenziato che nel testo dell'accordo mancavano due emendamenti approvati in una precedente seduta di consiglio, volti all'utilizzo di prodotti green per la cura del campo e per non inquinare la falda acquifera e alla concessione di agevolazioni per permettere a fasce deboli della popolazione di accedere all'impianto.

Un dato che avrebbe inficiato la validità dell'accordo, e infatti dopo fitti conciliaboli e una sospensione di dieci minuti è intervenuta l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo riconoscendo l'errore e annunciando il ritiro del punto all'ordine del giorno.

Per contro è stata approvata la variazione di bilancio per progetti relativi alla riqualificazione della struttura di fronte al Duomo.