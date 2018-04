Evento straordinario al museo dei Pompieri e della Croce Rossa Presenze annunciate anche dalla Campania per ammirare i tanti reperti unici al mondo

Il museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, la più grande esposizione in Europa di questo genere nella quale sono presenti all'interno anche reperti campani, provenienti da Napoli, apre le porte alla musica e alla cultura.

Sabato 19 maggio con inizio alle ore 19 in collaborazione con Progetti Futuri ed Euroambiente è in programma l’evento: "Museo in musica, tra storia e cultura".

Nel corso della serata, unica nel suo genere per la città di Manfredonia e la terra di Gargano sarà possibile visitare il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana ed assistere nel grande salone, in uno scenario davvero molto bello e suggestivo al concerto “melodie senza tempo” eseguito dall’ensemble orchestrale “I Solisti Appuli” che avrà come protagonisti il tenore Paolo Spagnuolo e il soprano Raffaella Palumbo.

L’evento si terrà a Manfredonia in provincia di Foggia, nella zona industriale D46 dove ha sede la cittadella della sicurezza e della formazione. La serata sarà presentata da Luciano Guerra.

Organizzazione curata nei minimi dettagli grazie alla supervisione di Michele Guerra, colui che con grande passione, determinazione, costanza e sacrifici è riuscuto a realizzare una struttura del genere, invidiata da tutti nel mondo per le sue caratteristiche davvero singolari e inedite.

Preziosissima la collaborazione di Gloria Pivotto sempre attenta nel curare i rapporti esterni e nel guidare i visitatori, gli studenti e tantissimi curiosi provenienti anche dall'estero in questo viaggio affascinante all'interno del Museo.

Gianni Vigoroso