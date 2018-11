Gambacorta:"Congratulazioni ed in bocca al lupo Manfred Weber" Poche settimane fa l'incontro fra i due a Bruxelles

Domenico Gambacorta si è congratulato con Manfred Weber candidato del Ppe alla guida della prossima commissione europea al posto di Junker.

Dato già per favorito, Weber ha battuto lo sfidante finlandese Alex Stubb, aggiudicandosi il 79,2% dei voti.

"Il tedesco come riporta puntuale il Fatto Quotidiano è stato così designato “Spitzenkandidat“, ovvero capolista della destra europea, durante il congresso del partito a Helsinki. A maggio correrà per la successione a Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione Ue.

46 anni, di origini bavaresi, Weber rispecchia l’ala tradizionalista e conservatrice del partito. Nonostante ciò, dovrà essere molto abile a mantenere stabili i fragili equilibri tra le varie anime del Ppe. Già alla guida del gruppo del Ppe all’Europarlamento, si è presentato come un moderato in grado di superare le divisioni interne alla formazione, che è in calo a causa dell’ascesa dell’estrema destra sullo sfondo della crisi migratoria nell’Ue. Il ruolo di presidente della Commissione Ue è occupato dal 2004 senza discontinuità da un membro del Ppe."

Così Gambacorta: "I Popolari italiani hanno sostenuto la sua candidatura. Congratulazioni ed in bocca al lupo!"

Gianni Vigoroso