Ecco 5 buone ragioni per cui acquistare un divano Chesterfield Stile inconfondibile, caratterizzato da braccioli alti e rigidi e dalla lavorazione capitonnè

Quando sentiamo parlare di un divano Chesterfield sappiamo che la scelta sta ricadendo su un prodotto piuttosto sicuro. Nel tempo, questo classico del design, versatile e iconico, è riuscito a farsi spazio nelle case più eleganti e negli ambienti più moderni e dagli stili contemporanei.

Questo divano, simbolo del mondo aristocratico britannico, prende il suo nome da Lord Phillip Stanhope, Conte di Chesterfield. Il suo stile è inconfondibile, caratterizzato da braccioli alti e rigidi e dalla lavorazione capitonnè che gli conferisce un effetto trapuntato. Sono tante le versioni disponibili sul mercato oggi, dalle classiche vintage in pelle marrone a quelle con rivestimenti più economici e colorati.

Non a caso oggi possiamo trovare questa tipologia di divano negli ambienti più disparati. Si tratta di un complemento d’arredo che esalta l’arredamento e dà valore alla stanza in cui viene posizionato.

Ma perché scegliere un divano Chesterfield? Lo abbiamo chiesto agli artigiani di VAMA Divani che ci hanno dato 5 buone ragioni per “cadere in tentazione” e acquistarne uno:

1. Un divano fatto a regola d’arte

È possibile riconoscere e scegliere un buon Chesterfield dai dettagli e dalla qualità dei materiali. Questi divani sono, sicuramente, un prodotto di alta artigianalità fatti a regola d’arte, con le pieghe della lavorazione che sembrano quasi disegnate.

2. La versatilità

Anche se i modelli originali sono rigorosamente in cuoio, molto rigido e in tonalità sempre legate ai colori della terra, nel tempo il divano Chesterfield ha cambiato così tante volte il suo aspetto, da diventare uno degli elementi d'arredo più adattabili di sempre. Dal classico al contemporaneo, è possibile abbinarlo a qualsiasi tipo di ambiente poiché personalizzabile in differenti tonalità di colori e rivestimenti.

3. Protagonista!

Ineguagliabile ed elegante, sofisticato e in puro stile tipicamente britannico, anche riproposto in chiave più moderna e in differenti tonalità, resta comunque invariata la capacità del Chesterfield di arredare una camera riempendola solo grazie alla sua presenza. E se proprio amate il “Total look”, basta aggiungere un tavolino da caffè, una lampada o qualche quadro et voilà.

4. Comodità

Il divano Chesterfield, dalla forma armonica e con i braccioli che consentono di appoggiare le braccia quasi perpendicolarmente al corpo, è concepito proprio per favorire la comodità e il benessere di chi vi ci siede sopra. Nonostante la seduta morbida, infatti, il Chesterfield permette di tenere il busto eretto, di rimanere in una posizione composta, e riposare in totale relax. Un ottimo compromesso tra bellezza, comodità e confort assoluto dovuto ad una posizione di seduta corretta.

5. Resistenza

I materiali più duri e spessi, utilizzati per dar forma a questo piccolo capolavoro, consentono a questo divano di non macchiarsi facilmente e di resistere all’acqua. Nel tempo resistono benissimo anche ad eventuali colpi e danni questo perché concepiti prendendo spunto dalle sedute delle vecchie carrozze che, come potete ben capire, dovevano resistere a sobbalzi, colpi e pesi diversi.

Insomma il divano Chesterfield può essere considerato un complemento d’arredo estremamente versatile che si abbina, perfettamente, a qualsiasi tipo di ambiente. Perfetto in contesti di arredamento classici, il Chesterfield si trova a suo agio anche in ambienti con stile moderno. Inoltre bisogna sottolineare che la sua lavorazione artigianale lo rende molto più di un semplice complemento d’arredo.