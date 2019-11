Maltempo, terremoto e scuole chiuse: Campania in difficoltà Prosegue l'allerta meteo: diverse scuole chiuse. Paura per il terremoto nel Golfo

Scuole chiuse, maltempo e anche la paura per il terremoto. Difficoltà e disagi in Campania dopo le prime (e forti) piogge che stanno colpendo in questi giorni la regione dopo un prolungamento dell'estate che ha concesso temperature miti per tutto l'inizio dell'autunno.

Il perdurare delle forti piogge di questi giorni però, oltre a creare disagi e pericoli con famiglie evacuate in alcuni casi e allagamenti ha indotto molti sindaci ad essere prudenti, chiudendo le scuole di ogni ordine e grado nei comuni amministrati in base all'allerta meteo arancione che la Protezione Civile ha esteso anche a domani sei novembre.

E dunque scuole chiuse in diversi comuni del Salernitano, a Benevento e in altri comuni del Sannio, a Napoli e in altri comuni della provincia.

Disagi nell'avellinese e nel salernitano tra allagamenti e sgomberi.

Paura poi per una scossa di terremoto nel golfo di Salerno avvertita in città e in diversi comuni della provincia salernitana e anche nell'avellinese.