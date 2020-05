De Luca: "Chi non usa mascherina è una bestia" Governatore:" Runner improvvisati, vecchi cinghialoni oltraggio a pudore". Mascherine obbligatorie

Mascherine obbligatorie per chi esce in Campania. Lo ha dichiarato De Luca nella consueta diretta del venerdì, scagliandosi prima contro chi si è improvvisato runner: "Capirei ragazze da pubblicità, in fuseaux, ma vecchi cinghialoni come me in tuta sono un oltraggio al pudore".

"Da oggi tutti con mascherina e chi non la porta è una bestia. Perché mette a rischio concittadini e sacrifici fatti finora. Ho visto troppi a passeggio e raggruppati senza mascherina. I sindaci da oggi avranno il potere e il dovere di multare chi non usa mascherina. Molti sindaci hanno collaborato, altri se ne sono infischiati".

Polemiche sul piano socio economico: "Già stiamo dando soldi, molti prima erano distratti e ora intervengono a sproposito. Ci siamo mossi con la logica del pochi, maledetti e subito"

Ragazzi e studenti: Daremo contributo per acquisto attrezzature didattiche a distanza, restituiremo bonus a chi non usufruisce residenze universitarie.

Aiuti concreti per tutti: dovremmo essere orgogliosi delle iniziative e della immagine che ha la Campania in Italia e fuori d'Italia. Possiamo camminare a testa alta.

Avremo altri incontri con tutti i comparti perché i problemi sono immensi per tutti.

ESODO: potrebbero esserci migliaia di arrivi, non c'entra niente rapporto nord-sud, ragioniamo in maniera laica su come evitare che altri concittadini che vengono da altre parti d'Italia vengano e creino focolai dove abbiamo fatto un miracolo. Si può fare autocertificazione, si possono trovare soluzioni: ma l'idea che vai nel tuo appartamento di residenza si presta a troppe interpretazioni. Chi viene in Campania deve segnalare presenza ad Asl ed andare in autoisolamento: faremo di tutto per fare controlli rapidi per evitare che stiano 15 giorni in isolamento. Ma il rischio è troppo grande. Chiedo a sindaci di segnalare chi arriva.

TRASPORTI PUBBLICI: Chi parla di distanziamento dice palle. Noi per evitare assembramenti abbiamo fatto ordinanza per scaglionare turni di lavoro su più orari della giornata. Assolutamente obbligatorio uso mascherine su mezzi pubblici.

SCUOLE: servono più professori contro classi pollaio. Molte scuole paritarie cercano di chiudere.

CONCORSONE: Quasi a conclusione per i primi 3mila giovani da assumeri. Stiamo facendo fare prove a 20 che non le hanno fatte. Da giugno potranno andare a lavorare i ragazzi che hanno superato concorso.

SPORT: Il Napoli ha fatto richiesta di fare allenamenti. Adl mi ha madato una lettera e propone ipotesi di lavoro interessante: mi dice che con 3 campi può garantire venti metri tra atlet,i, tamponi. Valuteremo ma per me si può fare.

CIMITERI: stiamo valutando molto attentamente, anche per dar respiro a florovivaisti

20MILA EXTRACOUNITARI: Su litorale Domizio arriveranno per lavorare: vedremo come fare con Asl per evitare che si possano determinare focolai



SITUAZIONE SANITARIA: Oggi situazione ottimale, vorremmo mantenerla. Siamo quasi a 80mila tamponi fatti. Fase 2 per la nostra sanità è riprendere attività in ospedale e partire con medicina territoriale riempiendo ritardi storici. Sarà consentita attività a laboratori privati. Aspettavamo Iss su affidabilità vari test ma non ci sono stati pronunciamenti ma è stata fatta gara per test sierologici: non riteniamo che ci siano ostativi. Per noi laboratori privati possono fare test sierologici, ovviamente non rimborsabili.