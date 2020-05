De Luca: "A breve consegneremo mascherine ai bambini" "Utilizzata anagrafe vaccinale per inviare a casa kit da due mascherine per i piccoli"

"Abbiamo fatto una gara per acquisire mascherine in tempi accelerati per coprire la fasce dai 4 ai 8 anni e dai 9 ai 16 anni. Abbiamo utilizzato l'anagrafe vaccinale per inviare a casa un kit di due mascherine per i piu' piccoli". Lo ha annunciato su Fb il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Con Poste Italiane - ha ricordato - sono stati distribuiti su Napoli 400mila kit, cioe' 800mila mascherine, inoltre e' stata completata la distribuzione ad Avellino, Benevento Salerno e Caserta, e domani si completa anche la vasta provincia di Salerno. Abbiamo consegnato ai comuni con meno di 10mila abitanti un altro milione 250mila mascherine: la distribuzione sara' completata tra oggi e domani".