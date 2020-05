Chi vuole potrà sottoporsi privatamente ai test. Ecco i costi Nei laboratori accreditati

Chi vuole, dalla prossima settimana potrà sottoporsi di sua volontà al test sierologico per verificare la presenza di coronavirus. A pagamento naturamente, in uno dei lavoratori di analisi privati accreditati con il servizio sanitario regionale.

Alcuni dei laboratori (in particolare quelli associati alla Federlab e all'Aspat) già accettano prenotazioni per effettuarli, ed è stato subito boom di richieste. I test sierologici sono utili per capire se si è infetti al momento ma anche se si è entrati in contatto in passato col virus, verificando la presenza di anticorpi.

Il costo del test dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 euro, e in Campania dovrebbero essere 350mila i test disponibili.