Test nei laboratori privati: prossima settimana. Costo 50 euro Lamberti: "Richiesta altissima: già seimila prenotazioni"

"I laboratori in Campania stanno ricevendo i kit, per metà della prossima settimana saranno pronti a rispondere alla domanda di test sierologici che è altissima. Lunedì, primo giorno, abbiamo già avuto seimila prenotazioni". Così Gennaro Lamberti, presidente nazionale di Federlab, spiega all'ANSA come la Campania si stia preparando alla nuova frontiera della Fase 2, quella in cui i cittadini potranno effettuare il test per sapere se in questi mesi sono entrati in contatto con il Covid19.

I test sierologici evidenziano l'eventuale presenza di anticorpi Igg e Igm e dicono quindi, spiega Lamberti "se siamo entrati in contatto con il virus. Ma attenzione, per sapere se ce l'abbiamo in quel preciso momento serve il tampone, che va fatto solo nelle strutture sanitarie pubbliche". "Lavoriamo per un prezzo di 50 euro sui test Igg e Igm, mentre per il test che rileva solo l'Igg il prezzo sarà intorno ai 25 euro", aggiunge.