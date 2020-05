Ascierto: "Il vaccino? Lo proverò anche su di me" Il medico: "Il virus è ancora tra noi, non c'è alcuna normalità"

“Il vaccino? Lo proverò anche su di me, ma non sarà pronto prima di giugno 2021”. Così il medico e ricercatore Paolo Ascierto al quotidiano online Open, a cui ha spiegato che “Tra ottobre e novembre cominceremo la sperimentazione del vaccina a Napoli, ma non sarà pronto prima di giugno. Sono ottimista, il vaccino lo avremo, certo non subito, ma lo avremo. Bisognerà passare dal topo allo scimpanzè prima di arrivare all'uomo. E quindi su donatori sani e tra questi ci sarò sicuramente anche io”.

Poi Ascierto ripete che l'attenzione non deve calare, e che i rischi sono ancora molto alti e quindi non bisogna cedere a entusiasmi e superficialità: “Il virus è ancora tra noi, circola e non c'è nessuna normalità”.

E sul Tocilizumab e la polemica con Galli: “Mai nascosto di essermi confrontato con i colleghi cinesi. Con loro ho deciso di provare il trattamento con il tocilizumab, farmaco che agisce contro il distress respiratorio causato dal virus, ma non contro il virus”.