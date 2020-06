Siti web: l’importanza di una consulenza SEO professionale Un servizio indispensabile per realizzare strategie innovative e stabilire obiettivi realistici

Google cambia continuamente il suo algoritmo, apportando diverse modifiche e aggiustamenti durante l’anno, tuttavia l’aggiornamento di maggio è stato piuttosto profondo. In particolare l’azienda di Mountain View sta migliorando la sua capacità di analisi, riuscendo a distinguere gli intenti di ricerca degli utenti con una precisione sempre più elevata.

Inoltre bisogna considerare l’annuncio fatto qualche settimana fa, in cui viene anticipato l’arrivo di un prossimo importante update per il 2021, in cui l’esperienza degli utenti subirà un’ulteriore crescita tra i fattori di ranking. Complessivamente Google utilizza oltre 200 criteri diversi per definire le SERP, le pagine che ci offre con i risultati di ricerca in base alla parole chiave.

Si tratta di un sistema piuttosto complesso, soprattutto paragonandolo a quello di una decina di anni fa, il quale richiede oggi un approccio professionale per inserirsi in un contesto così competitivo. Secondo il consulente SEO freelance Roberto Serra, specializzato nell’ottimizzazione dei siti web con numero progetti di successo alle spalle, è indispensabile non andare contro Google, ma lavorare sulla soddisfazione delle esigenze degli utenti.

La SEO moderna: tra user experience e progettazione

La SEO, Search Engine Optimization, è un’attività strategica con la quale è possibile ottimizzare un sito web per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Questa disciplina professionale è in continua evoluzione, seguendo di pari passo gli aggiornamenti di Google, per aiutare le aziende e i business online ad acquisire visibilità e traffico in linea con i propri obiettivi.

Di passi in avanti rispetto agli inizi di internet ne sono stati fatti tanti, passando da un approccio abbastanza rudimentale, in cui bastava adottare alcune strategie per scalare le SERP di Google, a un servizio estremamente tecnico che richiede professionalità di alto livello. In particolare l’attenzione si è spostata in modo graduale dai motori di ricerca alle persone, con una maggiore cura dell’esperienza degli utenti quando navigano all’interno dei siti web.

Questo processo viene definito come user experience, il quale ingloba tutto ciò che porta le persone a cliccare sul sito, a leggere i suoi contenuti o acquistare i suoi prodotti, per poi ritornare nel portale ogni qual volta hanno bisogno di risolvere un problema. La SEO moderna deve garantire che questo sistema funzioni in modo perfetto, affinché il sito web sia in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Inoltre con la SEO è possibile studiare le potenzialità del mercato, per scoprire su quali nicchie profittevoli puntare per costruire in business digitale. L’attività comprende l’analisi delle parole chiave in ottica strategica, la progettazione dei siti web, il miglioramento delle prestazioni dei portali, attività di SEO off-site come link building e Digital PR, oltre all’implementazione dei social per creare una struttura multicanale.

Quali sono i vantaggi di una consulenza SEO professionale

Un esperto SEO è un professionista specializzato nell’ottimizzazione dei siti web per il posizionamento sui motori di ricerca. In pratica questo consulente è in grado di studiare il mercato digitale, per fornire indicazioni con le quali aumentare il traffico organico, aiutando a creare strategie di lungo termine e monitorando ogni azione intrapresa per valutarla in modo analitico. Per farlo si avvale della sua esperienza, oltre ad usare una serie di software importanti per eseguire ogni tipo di attività.

I benefici di una consulenza SEO professionale sono molteplici, soprattutto al giorno d’oggi con Google che diventa sempre più selettivo ed esperto, aumentando il livello di competitività richiesto alle aziende per posizionarsi sui motori di ricerca. Innanzitutto consente di avviare soltanto progetti che hanno delle potenzialità, evitando di iniziare business in settori in cui c’è troppa concorrenza, in aree poco redditizie o laddove sono richiesti investimenti al di sopra delle proprie possibilità.

Inoltre permette di studiare la strategia migliore per creare il progetto online, dall’individuazione delle parole chiave giuste su cui puntare alla scelta dei contenuti da sviluppare in ottica SEO. Allo stesso modo offre la possibilità di creare un sito web ottimizzato, dalla struttura interna all’inserimento di tag e metadati, per cercare di ottenere un posizionamento adeguato e aumentare la visibilità su Google.

Un aspetto molto importante è l’allineamento tra gli utenti e gli intenti del portale, affinché il traffico in entrata sia selezionato in base agli obiettivi del proprio business. In questo modo si possono ottimizzare le risorse, evitare gli sprechi e pianificare risultati da raggiungere nel lungo termine, per costruire un business solido d’accordo con le proprie necessità.

Affrontare il web moderno senza il supporto di un SEO esperto è estremamente difficile, un servizio ormai indispensabile per realizzare strategie innovative e stabilire obiettivi realistici.