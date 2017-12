È tutto pronto per l’Ariano Folk Festival Winter Edition Musica, convivialità, relax, informazione e cultura

È tutto pronto per l’Ariano Folk Festival Winter Edition. Dopo la conferenza stampa tenutasi a Napoli lo scorso martedì, i preparativi e l’attesa sono giunti al termine.

Venerdì scorso si è dato il via alla versione invernale del Festival di world music che da più di vent’anni porta ad Ariano Irpino, durante l’estate, euforia e grandi artisti da tutto il mondo.

La Winter Edition del Festival è alla sua seconda edizione e come l’estiva prevede eventi e attività collaterali, oltre ai concerti serali: Aperiworld, Spazio Yoga, Bookzone, Photozone; insomma momenti di convivialità, relax, informazione, cultura.

Il primo concerto si è tenuto all’Auditorium comunale. Ad esibirsi sono stati Nicola Memoli Duo, il romagnolo Giacomo Toni & 900 Band.

Per le serate del 27, 28 e 29 dicembre, invece, si torna nella stessa location dove si tiene “l’edizione estiva” del Folk Festival e cioè località Calvario dove, date le basse temperature, ci sarà una tendostruttura pavimentata e riscaldata. Qui ci saranno concerti di altri artisti.

Domani 27 dicembre, sul palco saliranno Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare, già ospite del Folk Festival nel 2015. A seguire España Circo Este con i ritmi latin rock punk.

Il 28 dicembre sarà la volta dei Gran Bal Dub aka Sergio Berardo + Madaski e il gruppo patchanka (o alterlatino) ska punk italiano Talco. Per la chiusura del 29, invece, arriverà ad Ariano Hevia con la sua cornamusa e la band greca Koza Mostra. Insomma, non resta che vivere anche questa “versione invernale” in compagni di tanta buona musica e divertimento.

Gianni Vigoroso