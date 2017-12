280 matrimoni rispetto ai 77 del 2017. Accadeva 50 anni fa Nozze d'oro ad Ariano Irpino. Ecco il discorso del sindaco Domenico Gambacorta

di Gianni Vigoroso

Ben 280 matrimoni rispetto ai soli 77 del 2017 con un baby boom pari a 553 nati. Accadeva tutto nel 1967 esattamente mezzo secolo fa. Numeri d'altri tempi rispetto ad oggi dove le nascite in quest'ultimo anno giunto ormai al capolinea si attestano a quota 162.

Dati significativi quelli diffusi dal sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta grazie al lavoro meticoloso svolto dal responsabile del settore anagrafe del Comune Ciriaco Gelormini in occasione dell'evento "Cinquant'anni insieme", giunto con successo alla sua quattordicesima edizione.

Ben 76 le coppie in festa, come ogni anno tra le ricorrenze più sentite in città. A testimoniarlo la folta partecipazione di gente, alla celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo tenutasi nella Basilica Cattedrale.

C'è chi accompagnato da Antonio Pompeo è giunto a bordo di una vecchia e fiammante Jaguar, chi si è fatto immortalare davanti alla chiesa dal sempreverde fotografo di quegli anni Carmine Giardino, chi come Mario Pannese al Ristorante Biffi per l'occasione ha riproposto il menù tipico degli anni 50 a partire dall'immancabile minestra maritata e spezzatino arianese, chi ha dato vita ad un vero e proprio banchetto con parenti ed amici e chi infine come Adriana Monaco ha esposto nel museo della ceramica gli abiti da sposa dell'epoca, di cui uno particolarmente bello indossato dall'intramontabile Imelde Galeazzi che ha già festeggiato questo bellissimo traguardo negli anni scorsi.

Dopo aver rinnovato le promesse matrimoniali e dato vita alla benedizione delle fedi nuziali le coppie hanno ricevuto una pergamena ricordo da parte del Comune, una bellissima immagine della Sacra Famiglia donata dal Vescovo Sergio Melillo, l'almanacco del 1967 realizzato come sempre in maniera impeccabile dalla giornalista Monica De Benedetto per poi congedarsi con l'immancabile foto cartolina, insieme al Vescovo e ai vari amministratori presenti. Evento ripreso per il secondo anno consecutivo dalle telecamere del programma Rai La Vita in Diretta, con l'ottimo, simpaticissimo e affabile inviato Paolo Notari, grazie alla squisita disponibilità di Marco Liorni. Una bella vetrina per la città di Ariano sia nel corso del primo collegamento in diretta di venerdì scorso che nella seconda puntata programmata per martedì due gennaio 2018 a partire dalle ore 15.00. Notari ha apprezzato moltissimo la generosità e il grande calore degli arianesine nei due giorno di permanenza ad Ariano Irpino.

