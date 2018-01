Elezioni, Gambacorta: "Non mi candido, ma sarò impegnatissimo" Manna - Camporeale. firmato il contratto con l'impresa

Firmato il contratto con l’impresa. Dopo un guerra durata sei anni tra ricorsi e ostacoli interminabili partiranno i tanto attesi lavori della strada Manna – Camporeale. Trentacinque milioni, una gara che risale al 2011 e che oggi dovrà necessariamente concretizzarsi in un’opera non più rinviabile.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia e sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta in occasione di un incontro di fine anno con amici e simpatizzanti alla presenza di Cosimo Sibilia, Pietro Foglia, Giovannantonio Puopolo, Franco Di Cecilia oltre a vari sindaci ed amministratori attuali ed ex del territorio.

Una sorta di bilancio su ciò che è stato fatto e ciò che dovrà essere realizzato nel 2018 con l’augurio che possa essere l’anno della svolta a partire dal rilancio dell’economia e dell’edilizia locale. Confermata la decisione già assunta a settembre scorso di non dimettersi dalle due cariche per candidarsi in un collegio quello uninominale di Ariano Irpino, considerato contendibile dal centro destro che ha accorciato la distanza dal centro sinistra secondo i recenti sondaggi di Forza Italia.

“Sarò impegnatissimo nella campagna elettorale del 4 marzo 2018, perché Ariano, Grottaminarda, Mirabella, l’Alta Irpinia, hanno bisogno di essere rappresentate alla Camera. E’ una partita delicata che vale per il futuro. Dobbiamo garantire più investimenti e per far si che ciò avvenga c’è bisogno necessariamente di una riduzione delle tasse. Bisogna necessariamente rivedere, come ha ribadito Berlusconi, la tassazione di questo paese."

Gianni Vigoroso