La prima nata in Irpinia è una femminuccia: benvenuta Antonia Alla Malzoni fiocco rosa

La prima nata in Irpinia nel 2018 si chiama Antonia Iandolo. La bambina è venuta alla luce dopo le 04:30 presso la clinica Malzoni di Viale Italia. il primo "fiocco" del nuovo anno, in Irpinia, è rosa. E' bellissima e già è diventata famosa in corsia per essere la prima nata del nuovo anno. Alla piccina gli auguri della redazione di un futuro radioso.