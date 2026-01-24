Rifiuti speciali pericolosi: sequestro dei carabinieri a Monteforte Irpino Sigilli ad un'area di circa 200 metri quadrati

Lotta all'inquinamento ambientale in Irpinia. Controlli dei carabinieri forestali nel territorio di Monteforte Irpino. Il bilancio è di una denuncia. Nei guai l titolare di una officina meccanica.

L'attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano del posto, dedito ad un’attività di riparazione di autoveicoli, deteneva in un’area esterna dell’opificio, circa 25 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dal ciclo di lavorazione.

Ancora unti di grassi ed olii, erano esposti alle intemperie e detenuti in maniera incontrollata e privi di classificazione.

L'imprenditore, segnalato alla procura della repubblica di Avellino, dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti. L'area di circa 200 metri quadrati è stata sequestrata insieme ai rifiuti in essa contenuti..

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività, in attuazione alla nuova Legge che ha inasprito le pene per i trasgressori.