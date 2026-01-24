Avellino Basket, Lombardi e Nevola: "Coesione e pazienza in tutte le fasi" Domani (ore 18) la sfida al PalaPentassuglia contro la Valtur Brindisi per gli irpini

È la vigilia di Valtur Brindisi - Unicusano Avellino Basket con gli irpini reduci dal successo sulla capolista Victoria Libertas Pesaro nel turno infrasettimanale. Al PalaDelMauro conferenza per il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi, e il general manager, Antonello Nevola, che hanno presentato la fase vissuta dal roster. "Il nostro è un invito alla condivisione e compartecipazione alla vita del club. - ha spiegato Lombardi - Come società ci impegneremo ancora di più nella comunicazione, che deve essere fluida ed efficace nel presentare le problematiche che la squadra e lo staff vivono. È importante che ci sia una forte e strutturata coesione tra il dentro e il fuori, tra ciò che si fa qui e ciò che si vede dall'esterno. Il lavoro svolto fin qui ha la necessità della condivisione delle cose positive e quelle negative. La crescita costante parte da questo".

"Il cambio implica rischi sull'equilibrio"

"Il roster sta vivendo diversi problemi. Ci sarà tempo per analizzare qualche dettaglio in più a fine stagione. Nel frattempo alcuni stop hanno condizionato il rendimento individuale e di squadra. - ha aggiunto il gm Nevola - Grande è sicuramente il giocatore che sta pagando negativamente dal punto di vista fisico. Il mercato? Siamo sempre disponibili, ma l'ambiente deve comprendere i regolamenti e le difficoltà. Il mercato degli italiani è stato particolare e il numero di squadre (20) limita la disponibilità. E ricordo che solo dal 9 gennaio il regolamento consente un "visto" in più da spendere. Prima del 9 gennaio si potevano valutare solo i "già vistati", ovvero giocatori che erano già in Italia. Il settore lunghi? Non credo che a Torino abbiamo perso per i lunghi e pensare un cambio nel roster non è così semplice. Non intendiamo fare cambi nella struttura. Chandler ci sta dando delle risposte positive e il reparto esterni andrebbe rivisto nel caso di una novità tra i lunghi e ritrovare un equilibrio non sarebbe semplice".