L'Avellino Basket stende la capolista: battuta la Vuelle Pesaro (93-73) Prova di forza con Chandler, Mussini, Lewis, Grande e Dell'Agnello per i biancoverdi

L'Unicusano Avellino Basket ha superato la Victoria Libertas Pesaro. Successo contro la capolista del torneo con il risultato di 93-73 nel turno infrasettimanale per i biancoverdi di coach Di Carlo con i 17 punti di Chandler e Mussini, i 15 di Lewis e Grande e i 13 di Dell'Agnello, anche dall'alto impatto difensivo. Avellino sul +11 al 10', in controllo nei due quarti centrali e da allungo finale nell'ultimo periodo. Prova di forza per il roster irpino e rilancio in classifica con l'obiettivo della continuità. Domenica (ore 18) l'Avellino Basket sarà ospite della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventitreesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Victoria Libertas Pesaro 93-73

Parziali: 22-11, 25-27, 24-20, 22-15

Avellino: John Watson Chandler III 17 (5/7, 2/6), Federico Mussini 17 (3/5, 3/5), Jaren Lewis 15 (4/7, 2/3), Alessandro Grande 15 (2/4, 3/9), Giacomo Dell'Agnello 13 (5/8, 0/0), Mikk Jurkatamm 8 (1/2, 2/4), Alexander Cicchetti 6 (1/5, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/3, 0/0), Giovanni Pini, Lucas Fresno (0/1, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati

Pesaro: Regimantas Miniotas 19 (7/12, 0/0), Nicolo Virginio 18 (4/4, 2/3), Alessandro Bertini 15 (4/9, 2/6), Kay Felder 8 (4/9, 0/3), Octavio Maretto 6 (0/0, 1/2), Lorenzo Bucarelli 3 (0/2, 0/4), Stefano Trucchetti 2 (0/1, 0/3), Quirino De Laurentiis 2 (0/1, 0/0), Riccardo Leonardi, Elhadji Fainke, Pietro Reginato