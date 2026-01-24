Lotta al gioco d'azzardo in Irpinia: denunciate tre persone Operazione dei carabinieri a Mirabella Eclano e Frigento

Lotta al gioco d'azzardo in Irpinia. Controlli dei carabinieri nella Valle del Calore. A finire sotto la lente d'ingrandimento dei militari, su precise direttive del prefetto di Avellino Rossana Riflesso, sono state questa volta i punti scommessa ed i luoghi di ritrovo della movida giovanile.

I carabinieri hanno proceduto ad ispezionare ben tre diversi punti scommessa operanti tra Mirabella Eclano e Frigento. All’esito delle verifiche i titolari due delle attività controllate denunciati alla competente autorità giudiziaria poiché sono state riscontate numerose violazioni al testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

All’interno di una sala scommesse, inoltre, il fiuto di "Thelma" ha permesso di individuare un 22enne del luogo con addosso sostanza stupefacente del tipo hashish. Per il ragazzo è scattata la segnalazione alla prefettura di Avellino quale assuntore.

Oltre ai punti scommessa, si è proceduto al controllo anche di alcune attività commerciali della zona, tra cui un ristorante, all’interno del quale, oltre a numerose altre violazioni, sono state trovate all’opera due maestranze che lavoravano completamente in nero. Circostanza che ha determinato anche la sospensione dell’attività d’impresa.

Complessivamente sono state impartite prescrizioni per un importo totale pari a quasi 16 mila euro di ammenda ed elevate sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro.

I controlli combinati, eseguiti dai reparti territoriali dell’arma e quelli specializzati, hanno come fine quello di garantire il rispetto delle norme poste a tutela della collettività.

Le attività dell'arma irpina proseguiranno nelle prossime settimane, individuando di volta in volta i settori e le aree ritenute maggiormente esposte a rischio.