«La pioggia e quei calcinacci sono crollati, ma che casa è?» La denuncia di Olimpia, residente in un prefabbricato pesante di Avellino.

di Andrea Fantucchio

«Per fortuna non c'era nessuno lì sotto quando sono caduti i calcinacci, altrimenti avremmo raccontato ben altra storia». La signora Olimpia, residente di via Leonardo Di Capua, è ancora scossa mentre racconta quello che le è capitato. La sua testimonianza è stata raccolta dall' avvocato Nicola Zinzi e da Luca Del Gaudio del gruppo facebook «Non sei irpino se...» (A fine articolo le foto della strada allagata)

Dei mattoni, forse a causa del maltempo, si sono distaccati dalla facciata frontale di uno dei palazzoni di edilizia popolare presenti a via Leonardo Di Capua. Solo il caso, come detto, ha voluto che al momento del crollo non ci fosse nessuno sul balcone.

«Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno transennato la zona», ha raccontato la donna.

Intanto questa mattina da via Leonardo Di Capua ci sono arrivate altre fotosegnalazioni. I cittadini hanno mostrato i pantani d'acqua che si sono creati all'esterno delle abitazioni rendendo non poco difficoltoso il transito dei pedoni.

Non la prima segnalazioni di questo tipo: ogni anno con le piogge abbondanti iniziano anche i disagi. Non solo a via Leonardo Capua. Nel nostro tour fra le zone periferiche di Avellino vi abbiamo mostrati i disagi vissuti anche da chi abita alla Ferrovia, a via Giulio Acciani, a Rione Mazzini e San Tommaso. Dove quanto fatto in questi anni dalle amministrazioni comunali in materia di riqualificazione edilizia non si è dimostrato sufficiente.

Il Comune recentemente ha presentato alcuni progetti destinati alle periferie. L'housing sociale per Picarelli: con otto milioni di euro destinati alla costruzione di quarantacinque alloggi. Oltre alla promessa di realizzare botteghe artigiane, aree verdi, centri sociali. Altri diciassette milioni dovrebbero essere utilizzati per la riqualificazione di Quattrograna, Rione Parco e Bellizzi. L'idea è quella di abbattere i prefabbricati pesanti di Rione Parco dove dovrebbe essere creata anche una nuova piazza. A Quattrograna est dovrebbero finalmente essere eliminati i tetti d’amianto, mentre nella zona ovest saranno sostituiti due prefabbricati pesanti. A Bellizzi si attende la riqualificazione dell'ex municipio e del campo polivalente.