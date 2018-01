Conto alla rovescia per l'inaugurazione del club dell'Avellino Evento storico ad Ariano

"Senza cuore, saremo solo macchine. A399, il club dei tifosi di Ariano e non solo, sarà il cuore pulsante di tutto il circondario. Finalmente, un luogo dove si potranno condividere gioie, dolori, emozioni e perchè no sogni."

E' lo slogan che accompagna un evento importante e storico per la città di Ariano, l'inaugurazione del club dell'Avellino Calcio. Non era mai accaduto finora.

L'appuntamento è fissato per sabato 13 gennaio alle ore 18 in via Fontanangelica. Ospiti del locale i "Big Pot". Prevista la partecipazione delle massime istituzioni locali a partire dal sindaco Domenico Gambacorta, dei calciatori dell'U.S Avellino, della dirigenza biancoverde e una delegazione del direttivo della curva sud Avellino.

Un club ben strutturato che ha già fatto parlare di se durante le festività di Natale con due importanti iniziative di solidarietà, la prima al fianco dell'associazione Valentina un Angelo per la Vita e la seconda nel reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Un gruppo molto affiatato e dinamico che oltre alla passione per il calcio vuole distinguersi in modo particolare nel sociale.

Gianni Vigoroso