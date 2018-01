Grottolella, corvo in azione: manifesti contro amministrazione Spuntano nuovi manifesti anonimi in paese contro l'amministrazione.

di AnFan

Quei manifesti sono spuntati all'improvviso, e non è la prima volta. Viene duramente attaccata l'amministrazione comunale che sarebbe colpevole di non aver organizzato gli eventi promessi e finanziati dai fondi destinati al turismo (Poc). Il corvo di Grottolella è tornato a colpire.

Questa volta i manifesti in questione sono spuntati nella zona est del paese. Fotografati e poi diffusi attraverso il social network. Decine i commenti a margine dei post fotografici: fra chi stigmatizza il gesto e chi invece, pochi a onor del vero, sembra solidalizzare col corvo. Come detto non è la prima volta che manifesti anonimi appaiono fra le strade del comune. Eppure non è stato ancora individuato l'autore del gesto.