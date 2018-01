Viaticus, l'opinione di Nicola Grasso Cidec Avellino Il distretto turistico che coinvolge 19 comuni irpini e sanniti

Via libera della Regione Campania alla delimitazione dei distretti turistici così come previsto dalla Legge 106/2011 anche per le aree interne. Il distretto relativo alla Irpinia - Sannio approvato è Viaticus.

Ora il decreto regionale, con la planimetria relativa alla delimitazione dei territori comunali sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la loro istituzione con decreto ministeriale”. Ad annunciarlo è il presidente della Cidec Avellino, Nicola Grasso.

Il distretto turistico denominato Viaticus, coinvolge 19 Comuni: Apollosa, Ariano Irpino, Benevento, Buonalbergo, Casalbore, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Ceppaloni, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Montecalvo Irpino, Morcone, Paduli, Ponte, Pontelandolfo, San Leucio del Sannio, Sant’Arcangelo Trimonte e Torrecuso, 4 Irpini e 15 Sanniti.

“Si aprono scenari nuovi – afferma Grasso – che mettono al centro obiettivi comuni della Regione Campania, delle Amministrazioni locali, del mondo dell’imprenditoria, delle associazioni di categoria come quella da me rappresentata in provincia, per riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello locale e regionale accrescendo lo sviluppo, migliorando l’efficienza nell’organizzazione e produzione di servizi, favorendo gli investimenti e l’accesso al credito e snellendo i procedimenti amministrativi.

La perimetrazione del distretto turistico Viaticus discende dall’intersezione dei percorsi della Via Francigena del Sud, cosi` come definita dalla Regione Campania e dall’Associazione Europea delle Vie Francigena, con i territori comunali attraversati dagli stessi percorsi”.

Gianni Vigoroso