Pini tagliati in villa, strada chiusa alle auto: è protesta Alberi recisi nella villa comunale di Avellino. Polemiche anche per il blocco del traffico.

di Andrea Fantucchio

Gli alberi vengono abbattuti, la strada interdetta al traffico, fioccano le polemiche. Non sono passati inosservati i lavori di rimozione di tre pini dalla villa comunale di Avellino. Tutela della pubblica incolumità, così il settore Ambiente del Comune ha giustificato gli interventi. Gli alberi in questione erano infatti «tenuti sotto osservazione» dai tecnici dell'ente Piazza del Popolo da oltre due anni. (La foto di copertina e gli scatti nella galleria a fine articolo sono stati realizzati dai membri del gruppo Facebook «Non sei irpino se...»

I cittadini hanno protestato e non poco. Vedere tagliare quei pini, a molti, è sembrato un duro colpo all'identità di Avellino, privata dei suoi simboli. Così come accaduto per il viale dei platani dove erano stati già tagliati diversi alberi.

Sui social network sono tanti tanti i commenti di disapprovazione. Fra i quali spicca, sul gruppo Facebook «Non sei irpino se..» di Luca del Gaudio, quello di Antonio Dello Iaco. Giovane che si era già speso per invitare il Comune a piantare nuovi platani. Un progetto che aveva contribuito a spingere l'ufficio Ambiente e quello all'Urbanistica a richiedere un intervento della Regione per prevedere una nuova piantumazione. Al momento, però, non ancora avvenuta. I cittadini chiedono sia fatta luce sulla qualità dei lavori degli ultimi anni che riguardano il verde in città: viene denunciata una presunta superficialità nella rimozione di alcuni arbusti. E nella successiva attività di piantumazione.

Diverse proteste anche da parte degli esercenti di corso Europa interdetto al traffico delle auto per i lavori in villa. I commercianti si sono lamentati che i tagli siano avvenuti nel periodo di festa, alla vigilia dell'Epifania, quando attendevano maggior afflusso di clienti. Anche se il traffico dei pedoni, a partire dalle 8.30, era consentito. L'assessorato all'Ambiente, intanto, ha promesso la piantumazione di nuove specie di piante, ma la pazienza degli avellinesi sembra essersi esaurita.