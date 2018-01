"Questo 2018 non poteva cominciare meglio di così" Grazie Papa Francesco

La gioia, il sorriso e la tenerezza della piccola Ginevra insieme a mamma Rosa Maria Lo Conte di Ariano Irpino, dinanzi a Papa Francesco in visita oggi a sorpresa ai piccoli malati del Bambino Gesù di Palidoro. La stessa emozione che sta vivendo in viaggio in queste ore il papà della piccina, Michele Zizza, stimato militare dell'arma, collega e attivissimo ricercatore che abbiano avuto più volte modo di incontrare piacevolmente. Un venerdì che la coppia arianese porterà per sempre nel cuore. Un dono bellissimo e così prezioso. In tanti hanno seguito questo straordinario momento su Tv 2000. Abbracci, carezze, sorrisi, tenerezza, parole di conforto, di speranza, foto e tanto amore da una stanza all'altra.

Un incontro fortemente voluto dal Pontefice in occasione del primo dei venerdì della Misericordia del 2018 nella struttura sanitaria a 30 km da Roma. Francesco ha abbracciato i bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale medico offrendo loro un piccolo dono. Oltre un centinaio di pazienti. Il Papa ha voluto salutare tutti. E per gli stessi medici, colti di sorpresa insieme alla direzione è stata una giornata ricca di emozioni. Non è la prima volta che Bergoglio entra in un ospedale per visitare i bambini verso i quali nutre una particolare e smisurata attenzione. E lo ha dimostrato più volte nel suo cammino e nei suoi incontri.

Tante le attestazioni di gioia sul profilo facebook di Rosa Maria e Michele: "I loro incontri con gli occhi a cuoricino e le nostre #emozioni. Questo 2018 non poteva cominciare meglio di così. ...auguri di cuore."

Un ospedale Palidoro, in vita dal 1978 per volere di Paolo VI dopo la fine delle attività della Pontificia Opera di Assistenza di Palidoro specializzata nella cura degli esiti della poliomielite, struttura modello che nel giro di pochi anni è diventata oggi un centro medico chirurgico all'avanguardia tra i più importanti in Italia.

Gianni Vigoroso