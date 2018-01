Unicef al fianco degli ammalati nel giorno dell'Epifania Tappa in Pediatria e Pronto Soccorso del Moscati insieme ai Vigili del Fuoco

Il Comitato Provinciale dell’Unicef, presieduto da Amalia Benevento, sarà questa mattina, alle 11.30, nel reparto Pediatria e Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, con la manifestazione “La Befana vien… cantando”.

Un vero e proprio concerto, organizzato con l’Istituto Comprensivo di Serino, guidato dalla dirigente scolastica Lucia Forino. In programma, “White Christmas” “Astro del Ciel”. “Still still still”, “God rest you merry gentleman”, “Ave Maria”, eseguito dal Coro delle Voci Bianche dell’ente scolastico, diretto da Pina Petrarca. “ Un coro di grande qualità artistica, - commenta Amalia Benevento- che ha già collaborato con noi lo scorso anno, per il concerto dei 70 anni dell’Unicef.

"Saremo presenti nel reparto, accanto ai Vigili del Fuoco, per allietare i piccoli pazienti con i gadget, ma anche con la musica.

Il nostro obiettivo è assicurare una presenza costante, per donare sollievo psicologico, sostenere le famiglie dei bimbi, garantire attività ludiche, ma anche artistiche. Non solo terapie, quindi, somministrate con competenza ed amore da uno staff medico ed infermieristico di grande e provata professionalità, ma anche un percorso qualificato di giochi, arte ed intrattenimento, per assicurare il diritto all’equilibrio psicofisico di bambini ed adolescenti. Uno scambio di emozioni ed una lezione di vita, per il coraggio e la simpatia con cui ci accolgono i piccoli pazienti."

Redazione Av