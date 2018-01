Avellino, morto Angelillo. Addio "angelo dalla faccia sporca" Era l'ex allenatore dell'Avellino

di Simonetta Ieppariello

E’ morto l’ex allenatore dell’Avellino, Antonio Valentín Angelillo, aveva 80 anni: è ancora suo il record di goal segnati (33) in un solo campionato a 18 squadre. Gloria calcistica italiana ha militato in squadr come Roma e Milan, attraversando la storia del calcio nazionale.

Ha giocato dal 1955 al 1971, ma il suo nome è stato costantemente ripetuto ad ogni campionato successivo. Il motivo? I 33 goal di Antonio Valentín Angelillo resteranno per sempre scolpiti nella storia.

Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, è morto in ospedale a Siena. Il decesso è avvenuto venerdì scorso, 5 gennaio, ma la notizia era stata tenuta nascosta per volere della famiglia. L'ex "angelo dalla faccia sporca" (con Maschio e Sivori) della nazionale argentina era arrivato al pronto soccorso del policlinico "Le Scotte" di Siena il 3 gennaio ed era rimasto ricoverato nella struttura. Poi il suo cuore si è fermato per sempre.

Angelillo, naturalizzato italiano grazie alle origini lucane del nonno, era nato a Buenos Aires, 5 settembre 1937. Dopo aver giocato nel 1956 nel Boca Junior, e aver esordio in Coppa America vinta dall'Argentina grazie ai suoi gol, già nell'estate 1957 arriva all'Inter e segna subito 16 reti. Nel biennio 1958-59, Angelillo ha siglato il primato di 33 gol per un campionato a 18 squadre, cinque in una sola partita alla Spal. Nel 1961-'62, passa alla Roma per 270 milioni, nonostante i richiami del Boca, pronto a riportarlo in Argentina. Nel 1962 debutta anche in Nazionale ma poi non viene convocato per i Mondiali in Cile.



Ha chiuso la sua carriera come giocatore a Genova. La lunga carriera costellata di successi come allenatore, una volta conclusa quella direttamente in campo, continua a confermare il suo talento.

Angelillo ha lavorato come osservatore per l'Inter: a lui si deve, tra l'altro, l'arrivo di Javier Zanetti in nerazzurro. All’Avellino arrivò nella stagione 1984/85. Dopo l’addio dell’allenatore Ottavio Bianchi la società ingaggia il tecnico argentino e riscatta a titolo definitivo Ramon Diaz dal Napoli. Era l’Avellino dei vari Murelli, De Napoli, Alessio e Barbadillo. La formazione biancoverde riuscì ad ottenere la settima salvezza in Serie A chiudendo il campionato all’undicesimo posto a quota 25 punti.