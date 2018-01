Taglio posti letto macro area Av-Bn: Interrogazione M5S Esistono più di 100 posti letto ospedalieri che mancano all'appello

Interrogazione al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presentata dal Consigliere del M5S Valeria Ciarambino in seguito alle segnalazioni di Generoso Gigi Maraia da Ariano Irpino sul taglio ingiustificato di posti letto operato in tutti gli Ospedali pubblici della Macro area Avellino-Benevento.

"Speravo in una risposta più celere - scrive Maraia - questo vuol dire anche una cosa positiva: abbiamo colto il cuore del problema che vive la Sanità in Irpinia e nel Sannio.

Questo significa essere "ogni giorno responsabili", slogan sulla sanità tanto caro al Pd. Questo il coraggio della verità.

Questa interrogazione al Presidente De Luca è il frutto dell'attivismo del Meet up Movimento 5 Stelle Ariano che si è speso molto, in termini di impegno e tempo, per giungere al suo deposito in Regione.

L'obiettivo è far aumentare i posti letto in tutti gli Ospedali delle due Province. Più di 100 posti letto potrebbero essere distribuiti tra tutti gli Ospedali, anche da domani, se solo si rispettasse il D.M. 70/2015, procedendo ad una corretta distinzione tra posti letto gestiti dal pubblico (ospedalieri) e posti letto gestiti dai privati (extra-ospedalieri).

In sostanza - continia Maraia - non esiste alcun eccesso di posti letto nella macro Area Avellino Benevento tale da giustificare il depotenziamento di tutti gli Ospedali pubblici in essa collocati e lo abbiamo dimostrato con tanto di numeri e di Decreto Ministeriale. Le zone interne della Campania hanno pagato il prezzo più alto in termini di tagli e declassamenti sanitari, con la complicità di chi la difende solo con slogan.

Esistono più di 100 posti letto ospedalieri che mancano all'appello, un numero enorme se si pensa che con poche unità è possibile autorizzare una nuova specialità medica e quindi un nuovo reparto o sopperire, più semplicemente, agli inadeguati livelli di assistenza offerti oggi.

Questa verità l'abbiamo raccontata a tante forze politiche ma solo il M5S ha avuto il coraggio di raccontarla a tutti attraverso questa interrogazione.

