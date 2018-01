Ariano, tifo da curva sud all'inaugurazione del club A399 Il presidente Walter Taccone: "E' una piazza importante e per noi fondamentale, siamo onorati"

La curva sud con tanto di tamburo e cori ha accompagnato ad Ariano Irpino l'inagurazione del club biancoverde A399 insieme al capo ultrà Catello Porfido e agli altri tifosi di spicco dell'Avelino.

Una domenica storica e da incorniciare per il tricolle che ha visto per la prima volta la presenza del presidente Walter Taccone e di una delegazione di calciatori.

E' lo stesso patron dei lupi ad affermarlo: "Siamo nella seconda città più importante dell'Irpinia e la presenza di questo club, ci onora. Per noi è molto importante, anzi mancava da tempo una realtà del genere su questo territorio. Anzi forse meriterebbe anche più di un club oserei dire. Siamo veramente felici, ringrazio davvero con grande affetto e ammirazione tutti i tifosi di Ariano e del circondario, coloro che hanno creduto in questo progetto e il sindaco della città Domenico Gambacorta che ha fatto gli onori di casa. La provincia per noi conta tantissimo, è fondamentale, noi abbiamo bisogno di questo calore e rinforzo morale."

Una vera e propria festa dello sport, tifosi con mogli e figli, tutti uniti dalla stessa passione e fede biancoverde. La sede è ospitata nel locale i "Big Pot" di Rosario Cavalletti il quale ha ricevuto una targa dai soci del club nel corso della cerimonia.

L'emozione del presidente Francesco Pisapia: "E' il sogno di una comunità che vuole dimostrare che ad Ariano si tifa principalmente la squadra della propria provincia e quindi l'Avellino. Non siamo terra di confine. C'è un lavoro ampio dietro, fatto da tante persone e soci. E' l'inizio per noi di un percorso che speriamo sia lungo e pieno di gioie. Il sogno di tutti, soprattutto di chi come me non ha vissuto i tempi della serie A è quello di vivere un giorno tutti insieme questo prestigioso traguardo che ci appartiene come provincia. La passione alla base di tutto e dei nostri sogni.

L'Avellino qui non è stato mai tenuto in disparte ed ora con la nascita del club sarà ancora di più la prima squadra in assoluto di questa comunità. Con orgoglio qui si tifa Avellino. Ariano è biancoverde.

A 399 è il nostro codice fiscale e attraverso questo nome, abbiamo voluto dare una identità precisa al club, non un semplice e solito nome, ma è segno ancora più forte per ribadire, che noi siamo di questa terra, irpini e tifosi dell'Avellino."

E nel corso della serata il lieto annuncio: La squadra dell'Avellino presto farà tappa ad Ariano sia sul nuovo manto sintetico del Silvio Renzulli che all'Arena Mennea. E' la promessa di Taccone al sindaco Gambacorta e ai tifosi arianesi.

