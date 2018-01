Lacrime e dolore all'arrivo della salma di Antonio/VIDEO Gremita la chiesa del convento francescano a Casalbore

di Gianni Vigoroso

Un cielo grigio e tristissimo, il vento che taglia la faccia fino ad asciugare le lacrime, la gente che arriva in silenzio, per Antonio, da ogni angolo del paese. Due vigili urbani schierati in strada, è ininterrotto il flusso delle auto. Il sacrestano è davanti al sagrato ad attendere un segnale. Mancano pochi minuti alle quindici quando dalla chiesa madre del convento francescano i rintocchi delle campane scandiscono il saluto dell'intera comunità.

Le persone guidate dal parroco Padre Giuseppe Falzarano, accompagnano a piedi, recitando il rosario, da contrada Sant'Elia, la salma del 31enne morto tragicamente venerdì scorso, in un terribile incidente stradale a Melfi lungo la statale Bradanica. La prima tappa è stata, per volere della famiglia, la sua abitazione. Una chiesa gremita accoglie la salma di Antonio Paradiso, un applauso scrosciante rimepie il tragitto del feretro verso l'altare. In molti restano fuori.

Una folla enorme. Tutto il paese è intorno a questa sfortunata famiglia a manifestare il proprio affetto, il proprio calore. Il dolore dei genitori Giuseppe e Reparata e della sorella Gina è indescrivibile ma composto. Sembrano essere ancora increduli.

Tutto il paese è fermo. Il sindaco Raffaele Fabiano ha proclamato il lutto cittadino invitando la popolazione, le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere il dolore dei casalboresi e l’abbraccio di un’intera comunità.

"Non è la prima volta che piangiamo la morte di un giovane qui a Casalbore - ci dice una mamma - ma questa è una sciagura grande che non nessuno potrà mai dimenticare. Antonio come tanti nostri figli e nipoti si stava recando a lavoro: una vita di sacrifici la sua, un dolore che resta per sempre e che niente e nessuno potrà mai alleviare."