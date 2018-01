Ariano, il Comune entra ancora una volta in soccorso all'Amu La giunta comunale ha deliberato l'integrazione del corrispettivo per l'anno 2017

Una nuova operazione "salvataggio" da parte del Comune. La giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Gambacorta ha deliberato l'integrazione del corrispettivo per l'anno 2017 alla società Amu di 24.000 euro, al fine di superare le difficoltà finanziarie prospettate dall'amministratore unico. Una vicenda quella dell'Amu che ha visto il massimo impegno e la determinazione del vice sindaco Giovannantonio Puopolo.

"Una tantum a tacitazione di ogni relativa richiesta, importo finanziato tramite il preventivo prelievo , da fondo di riserva. L'atto è stato notificato al presidente del consiglio comunale, al dirigente dell'area tecnica, al Rup, al dirigenteente dell'area finanziaria, al collegio dei revisori dei conti e al tesoriere comunale.

La storia:

Il consiglio comunale di Ariano ha affidato quattro anni fa, in house il servizio pubblico di linea per il trasporto persone all'azienda di Mobilità Ufitana, società interamente partecipata dal comune, fino al 31.12.2015, per poi sottoscrivere un contratto di affidamento provvisorio.

I numeri:

Definite le modalità di pagamento del corrispettivo stimato in euro 399.300,00 oltre l'iva al 105 come per per legge e quindi per un importo complessivo pari a 439.230,00 si è proceduto alla proroga di anno in anno salvo disdetta entro 60 giorni prima della scadenza. Servizio di trasporto pubblico con corrispettivo contrattuale mensile pari a 36.602,53 e successivamente in sede di approvazione bilancio 2017 per esigenze finanziarie dell'ente, con uno stanziamento ridotto attraverso un canone mensile a partire dalla mensilità di aprile 2017 in 26.910,18.

Una riduzione unilaterale lamentata dall'azienda che ha spinto l'ente di palazzo di città ad intervenire tenuto conto che il servizio erogato, è in linea con il contratto di servizio senza alcuna riduzione di corse.

Gianni Vigoroso