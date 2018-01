Prestigiosa promozione per il Colonnello Roberto Lo Conte E' lui il nuovo direttore del 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri

Al 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla direzione del Reparto tra il Colonnello Pietro Paolo Traverso ed il Colonnello Roberto Lo Conte di Ariano Irpino.

Alla cerimonia di passaggio di consegne, presieduta dal Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico Brigadier Generale Maurizio Astolfi e con la presenza del Brigadier Generale Maurizio Nastasi Capo del Ce.Po.V.A., ha partecipato tutto il personale militare e civile del Reparto, le rappresentanze dei Reparti coubicati sull’aeroporto, i rappresentanti delle ditte nazionali e numerose autorità militari e civili del territorio novarese che con la loro presenza hanno testimoniato la vicinanza e l’affetto provato verso la Forza Armata.

Il Colonnello Traverso, nel suo discorso di commiato, ha voluto sottolineare i pregevoli risultati conseguiti durante il proprio periodo di comando, ed ha voluto espressamente ringraziare tutto il personale del reparto per l'impegno profuso, l’alta professionalità e l’abnegazione sempre dimostrati.

In un passaggio del discorso ha voluto sottolineare “per due anni e mezzo dalla posizione privilegiata del mio ufficio, qui al piano superiore, ho captato la vostra energia e ho cercato di diffondere all’interno e all’esterno quello che voi mi mostravate ogni giorno: professionalità, passione e autenticità”.

Il Colonnello Lo Conte, nel suo intervento di insediamento, ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia concessagli per il nuovo incarico ed ha espresso un sentito ringraziamento al Colonnello Traverso per l’efficace opera di direzione del Reparto esprimendo inoltre che “Sento forte la responsabilità del compito che mi viene affidato ma altrettanto forte avverto il privilegio e l’onore di poter guidare questo Reparto cui intendo dedicare tutta la mia esperienza professionale, tutto l’impegno, tutte le energie e tutto l’entusiasmo di cui sono capace, per ripagare, al meglio delle mie possibilità, la fiducia che oggi mi viene accordata”.

Il Brigadier Generale Astolfi dopo aver salutato le autorità e gli ospiti presenti ha voluto evidenziare in più passaggi del suo discorso il ringraziamento per i pregevoli risultati conseguiti dal Colonnello Traverso.

Ha voluto poi augurare buon lavoro al Col. Lo Conte sottolineando nel suo discorso “Roberto, so che hai le capacità per guidare questa realtà straordinaria che è il 1° R.M.V., nel periodo di affiancamento ti sei reso conto della complessità di quanto ti attende , ma sono certo del tuo impegno e della tua dedizione così come delle tue capacità, ti faccio dunque i migliori auguri per un ottimo periodo di comando assicurandoti ogni supporto e collaborazione da me e da tutti i tuoi colleghi sia qui che a Roma”. Fonte Comando Aeroporto Cameri. Autore T. Col. Diego Spadafora.