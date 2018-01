Amdos, celebrata ad Ariano la giornata del paziente oncologico Un massa nella Basilica Cattedrale officiata dal Vescovo Sergio Melillo

di Gianni Vigoroso

Osservare i volti, la prossimità, toccando con mano la sofferenza e il dolore. L’Amdos di Ariano Irpino fa proprio il messaggio di Papa Francesco, celebrando per la prima volta la messa per il paziente oncologico.

E’ stato il Vescovo Sergio Melillo insieme al vicario Monsignor Antonio Blundo a presiedere la liturgia nella Basilica Cattedrale, alla presenza delle varie autorità tra cui il sindaco Domenico Gambacorta, il manager dell’Asl di Avellino Maria Morgante, il direttore sanitario dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane Oto Savino e l’attivissimo medico rosa Carlo Iannace da sempre apprezzato per l’opera umanitaria che svolge al fianco delle donne.

Un giorno di preghiera e di riflessione dedicato a coloro che combattono contro patologie tumorali purtroppo sempre più frequenti.

L’Amdos, Associazione Meridionale Donne Operate al Seno, nasce per la volontà di tante donne che hanno superato la malattia e vogliono aiutare le altre, che sono ancora dentro, ad uscirne.

Così la presidente Amdos Ariano Emilia Fioriello: “l nostro fluido armonico deve entrare in quelle case dove la luce è fioca e dove la speranza è persa..... noi riaccendiamo la luce e diamo colore alla speranza! Insieme si vince sempre.

Ha animato la liturgia il coro della Basilica Cattedrale di Ariano Irpino diretto dai maestri Francesco ed Ornella De Paola.

Sull’altare del donne dell’Amdos hanno portato due simboli, il fiocco e la luce a significare la vita, la speranza e la forza di lottare.

I dati:

l tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile. Nel 2017, in Italia, si sono ammalate di tumore al seno circa 50.500 donne. Un trend di incidenza tra il 2003 e il 2017 che appare in leggero aumento (+0,9% per anno) mentre continua a calare, in maniera significativa, la mortalità (-2,2% per anno). Un aumento di incidenza riferito alle donne di 45-49 e di oltre 70 anni, che come riporta R.it SaluteSeno.it, potrebbe essere spiegato dall’ampliamento dello screening mammografico in alcune regioni che hanno coinvolto anche queste fasce di età (oltre a quella di 50-69 anni per cui storicamente è attivo lo screening). Complessivamente in Italia vivono 767.000 donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario.