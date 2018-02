Butta la siringa dall'auto."Mi ha punto".Panico nel parcheggio Una signora grida sostenendo di essersi ferita: arriva la polizia

Avrebbe buttato una siringa dall'auto su cui marciava, in un parcheggio di un pubblico esercizio ad Avellino e per questo è stato fermato e sentito dagli agenti della Volante, che lo hanno multato per lancio di oggetti pericolosi. Momenti di grande tensione oggi in una zona dedicata alla sosta delle auto di un supermercato nel capoluogo irpino. A scatenare il caso è stata la reazione di una donna, presente nello stesso park, che ha chiamato i poliziotti sostenendo di essere stata colpita proprio da quella siringa. La signora avrebbe dichiarato di aver sentito l'impatto tra la siringa e la parte bassa della sua schiena. Avrebbe ipotizzato di essere stata punta proprio su un gluteo.

Sono accorse molte persone a chiederle cosa fosse accaduto. Lei, visibilmente agitata e sotto choc ha spiegato, di essersi improvvisamente resa conto di aver sentito quell'oggetto colpirla, senza capire perché fosse accaduto. Ma avrebbe detto di aver visto qualcuno buttare quell'oggetto da una auto in marcia. Qualcuno ha subito chiamato la polizia. Sono arrivati immediatamente gli agenti, che hanno ascoltato la signora ed effettuato i rilievi. Esperienza e determinazione hanno portato i poliziotti subito sulle tracce del presunto autore del lancio di oggetto. Hanno chiesto ai responsabili dell'esercizio commerciale se il parcheggio fosse munito di un sistema di videosorveglianza. Una volta ispezionato il filmato, hanno individuato l'auto dalla quale era stata buttata la siringa e sono risaliti al proprietario. Si trattava di un ragazzo, che una volta raggiunto avrebbe confermato di aver buttato quella siringa, utilizzata poco prima per la somministrazione di un antidolorifico a reazione immediata sotto la lingua e che poi incautamente si era disfatto di quell' l'oggetto buttandolo dal finestrino. La signora pare che non sia stata ferita: nessuna puntura, ne taglio, ma comunque e in via precauzionale è stata portata in ospedale per gli esami clinici di accertamento del caso. Insomma, solo un grande spavento.