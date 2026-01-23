Dimensionamento scolastico, Vallone: "La provincia ha tradito il territorio" La razionalizzazione proposta non presenta vantaggi per Ariano: svilisce la storia degli istituti

"E' urgente mobilitarsi per difendere un patrimonio di valore inestimabile: la rete scolastica della città di Ariano Irpino.

La Provincia - scrive la vice sindaca nonchè asessore alla pubblica istruzione Grazia Vallone - ha tradito in toto la propria mission che è la difesa dei valori del proprio territorio. A seguito di una riunione convocata tardivamente dal presidente della provincia destinata alle organizzazioni sindacali e in presenza della provveditrice agli studi della provincia di Avellino, è emersa una proposta di provvedimento presidenziale ( n. 6 del 19/01/2026) che infligge ad Ariano due tagli alle scuole con la conseguente fusione del De Gruttola e del Liceo Parzanese oltre l' accorpamento dell' IC "don Milani " con l' IC "Mancini".

La razionalizzazione proposta - continua Vallone - non presenta vantaggi per la città: svilisce la storia degli istituti, li squalifica per l'eterogeneità degli indirizzi e non tiene conto della specificità territoriale.

Il presidente della Regione, Fico e l'assessore alla scuola, Morniroli, hanno sentito l'esigenza di ascoltare i bisogni del territorio di Ariano attraverso il sindaco e l'assessore all' istruzione e hanno colto la necessità di agire con un solo taglio e hanno accolto anche la proposta di razionalizzare la rete scolastica con la creazione di un polo liceo Parzanese e un polo tecnico professionale mentre la proposta della Provincia di del 19 gennaio, spinge per una soluzione diversa e lesiva per la nostra comunità". E intanto il Beneventano esulta. E' di poche ore fa, leggi qui la notizia relativa al salvataggio delle autonomie.