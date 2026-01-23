Dimensionamento scolastico, De Ieso: "Sindaci hanno salvato le autonomie" "Chi oggi reclama meriti sminuiva la questione”

“Siamo stati i primi a lanciare l’allarme sul dimensionamento scolastico deciso a tavolino da qualche "burocrate" della Regione Campania. L’accorpamento di Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita con l'Istituto Moscati di Benevento era improponibile fin dall’inizio. Chi oggi reclama meriti è rimasto inerme. Minimizzava. Ridimensionava. Ignorava gli allarmi dei Sindaci, buttando la questione in caciara e scaricando le responsabilità sul Governo nazionale. Non si era neppure accorto, forse...del tentativo di "manovra di fine anno" da parte degli uffici regionali".

Così il Sindaco di Pago Veiano e dirigente della Lega Sannita, Mauro De Ieso.

"Chi fino a ieri parlava poco e agiva meno - prosegue- , adesso si fa vanto di meriti altrui. La realtà è sotto gli occhi di tutti: le autonomie scolastiche del Sannio sono state difese dai territori, dai loro rappresentanti e dall’azione concreta sul campo, non dai proclami posticci dell’ultima ora.

Avevamo sempre sostenuto che il buon senso richiedeva un accorpamento solo delle scuole del capoluogo, come accaduto in altre Province, accogliendo anche la proposta dei dirigenti scolastici del Sannio. Ovviamente oggi siamo soddisfatti di questo risultato, ma sia chiaro: la tutela delle autonomie scolastiche dei nostri territori è stata possibile grazie alla determinazione dei Sindaci, che hanno difeso con fermezza le scuole dei loro comuni e che sanno bene chi veramente si è impegnato per salvaguardare l'Istituto Comprensivo San Pio da Pietrelcina fin dal primo momento. Senza questo lavoro concreto, le autonomie di Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita sarebbero state messe a rischio”.