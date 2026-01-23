Frana in Nuova Zelanda, dispersa 15enne di Avellino: si prega per Sharon La giovanissima di Picarelli risulta tra i dispersi

Frana in Nuova Zelanda, dispersa 15enne di Avellino. Nel pomeriggio di oggi una veglia di preghiera si è tenuta a Picarelli per la giovane Sharon Maccanico, la 15enne originaria di Avellino, che risulta tra i dispersi dopo una frana su un campeggio, alle pendici di Mount Maunganui, popolare meta turistica della Nuova Zelanda, che si trova sull’Isola del Nord.

Ore di ansia

Sharon è campionessa internazionale di Hip hop e vive con i genitori ad Auckland. Sui social lo zio Renato Maccanico, a nome di tutta la famiglia Maccanico, ha chiesto alla comunità di Picarelli di unirsi in preghiera nella chiesa del SS. Salvatore "nella speranza che il miracolo per la nostra Sharon avvenga".

La veglia di preghiera

Ad officiare il momento di preghiera è stato don Antonio Dente. Una cerimonia emozionante di grande vicinanza e riunione forte nella preghiera in questo momento di infinita apprensione per i familiari, parenti e amici della 15enne.