Ariano, striscioni di protesta, auto e mezzi agricoli in panne Il vice sindaco Giovannantonio Puopolo ha disposto un intervento di riparazione urgente

Striscioni di protesta, auto e mezzi agricoli in panne in contrada Creta. E’ un calvario infinito per chi vive in questa zona.

La strada che da Ariano porta a Melito Irpino continua ad essere ad alto rischio, non solo per i residenti ma per tutti coloro che cercano in qualche modo di baipassare il traffico caotico della statale 90 delle puglie a Cardito. Le tubazioni dell’acquedotto scoppiano continuamente e a nulla sono serviti finora gli interventi a ripetizione da parte degli operai dell’alto calore servizi. Condotte sfibrate ormai saldate in più punti. Da anni si tampona così. Nella zona ci sono bambini e ammalati. Hanno perso ormai anche la forza di combattere gli abitanti ed in modo particolare le donne della contrada, dopo anni di lotte, promesse disattese ed impegni non mantenuti.

"Se dobbiamo portare una persona in ospedale non sappiamo come fare. Arriverà morta in ambulanza. Viviamo con il terrore ormai di rimanere bloccati in casa. Ci devono venire a prendere con l'elicottero prima o poi. Mezzi di soccorso, circolari, scuolabus, è una situazione davvero difficilissima."

Il 25 maggio 2016 a Palazzo Santa Lucia, fu illustrato il piano d’intervento per migliorare la viabilità regionale, intervenendo in modo strutturale sui punti strategici, attraverso un investimento complessivo per un importo di oltre 2 miliardi. Parte di questa somma destinata alla soluzione anche dei problemi di viabilità comunale. Nel piano, era stato stanziato un 1 milione di euro per questa emergenza. Ma allo stato attuale non vi è traccia dei lavori e la situazione sembra peggiorare sempre di più.

Due i sopralluoghi effettuati nelle ultime ore. Alto Calore e tecnici del Comune stanno cercando di correre ai ripari. Il vice sindaco Giovannantonio Puopolo ha disposto un intervento di riparazione urgente. Si farà il possibile per rendere percorribile la strada ed evitare l’isolamento in attesa del progetto esecutivo. Ma intanto il tempo passa e se le condizioni meteo dovessero ulteriormente peggiorare gli abitanti si vedrebbero costretti a restare davvero barricati in casa.

Intanto l'Alto Calore attraverso una nota diramata nella giornata di oggi dal Comune di Ariano Irpino, fa sapere che martedì 5 febbraio effettuerà interventi di riparazione in località Creta dalle ore 8,00 fino ad ultimazione dei lavori. Sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale tuuto il tratto che da Melito Irpino porta Ariano Irpino.

Gianni Vigoroso