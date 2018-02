Pianerottolo: strada intransitabile e ponte pericoloso/FOTO La segnalazione

Strada, o meglio ciò che resta di essa, dissestata in più punti, barriere di protezione assenti, una ringhiera sfondata a seguito di un incidente e mai messa in sicurezza, un ponte pericolante a causa di una serie di lesioni e infiltrazioni a ridosso della ferrovia.

A segnalare l'allarme sono i residenti di Pianerottolo, piccola frazione della contrada Camporeale ad Ariano Irpino. Le condizioni meteo delle ultime ore hanno reso ancora più difficile e ad alto rischio una situazione già precaria.

"E' da anni che viviamo in queste condizioni - affemano gli abitanti - letteralmente dimenticati dall'ufficio tecnico comunale. Come se questa strada non esistesse proprio, nello stradario comunale. Eppure ci sono diverse famiglie che abitano qui e il tratto in questione collega la vicina contrada Difesa Grande.

Anni fa vi fu un intervento di asfalto in piena campagna elettorale, a poche ore dalle elezioni, poi più nulla. La situazione è peggiorata sempre di più e qui si rischia davvero di rimanere isolati. Non sappiamo più a chi rivolgerci."

Stessa situazione a poca distanza da qui, in località Caccarone non molto distante dalla madre di tutte le discariche.

Sul versante opposto invece, in località Creta, l'Alto Calore attraverso una nota diramata dal Comune di Ariano Irpino, fa sapere che domani, martedì 6 febbraio effettuerà interventi di riparazione alla rete idrica dalle ore 8,00 fino ad ultimazione dei lavori. Sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale tuuto il tratto che da Melito Irpino porta Ariano Irpino. Nei giorni scorsi i residenti avevano fatto sentire alta la loro voce. Determinante è stato ancora una volta l'intervento del vice sindaco Giovannantonio Puopolo, il quale ha garantito una sistemazione della strada mediante un intervento, questa volta più consistente, in attesa del progetto esecutivo.

Gianni Vigoroso