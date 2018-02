Unità raccolta sangue: Gambacorta firma il decreto C'è l'autorizzazione

Nuova autorizzazione all’esercizio di struttura sanitaria già in attività, unità di raccolta sangue e medicina trasfusionale al Polo Ospedaliero Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. La notizia è di pochi minuti fa.

Il decreto è a firma del sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta: “Considerato che la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni in regime di ricovero e cura presso la sede di via Maddalena, visto il parere favorevole al rilascio della nuova autorizzazione, decreta di concedere al direttore generale dell’Asl Maria Morgante, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’unità raccolta sangue e di medicina trasfusionale come articolazione del Simt dell’Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, da svolgersi presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino. La direzione di responsabilità sanitaria della struttura viene affidata ad Alfonso Fortunato.”

Il provvedimento è stato inviato alla direzione generale dell’Asl di Avellino ed alla giunta regionale della Campania assessorato alla sanità, settore programmazione ed assistenza sanitaria.

Gianni Vigoroso