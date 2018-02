Cartelle Equitalia per multe già pagate. Ecco cosa fare Cittadini in rivolta ad Avellino. L'assistenza legale di Adiconsum

Assoconsum al fianco degli automobilisti su tutte le furie ad Avellino. In tanti raccontano all'associazione di essersi visti recapitare multe già saldate anche cinque anni fa, per i quali si sarebbero visti recapitare nuovi avvisi. «L'Associazione dei consumatori di Avellino interviene all'indomani del caso delle multe già pagate cinque anni fa, ma per le quali è giunta, in questi giorni, anche la cartella esattoriale di Equitalia».

"Capiamo la rabbia e l'indignazione di tutti coloro - afferma l'Assoconsum - che, in queste ore, hanno letteralmente preso d'assalto gli uffici del Comando della Polizia Municipale di Avellino. Ed è per questo motivo che i nostri legali saranno a disposizione di chiunque intenda intraprendere un'azione contro il Comune di Avellino per far valere i propri diritti".