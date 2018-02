Avellino. Politiche: nominati i presidenti di seggio, l'elenco Ecco tutti i nomi. Lunedì la nomina degli scrutatori

di Siep

In attesa della nomina degli scrutatori, il Comune di Avellino ha reso noto l’elenco dei diversi presidenti di seggi del capoluogo in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. La nomina degli scrutatori dovrebbe essere effettuata entro il 12 febbraio, altrimenti toccherà al Prefetto provvedere. La riunione è fissata per le ore 10 di lunedì mattina. In settimana si era aperto il caso proprio sulle nomine degli operatori delle politiche tra il sindaco Paolo Foti e il consigliere Poppa. Intanto gli uffici amministrativi di Comune e prefettura invitano i cittadini ad accertarsi del possesso ed eventuale necessità di rinnovo della tessera elettorale.

In caso di smarrimento oppure per chiedere il rinnovo della tessera per l’esaurimento dei diciotto spazi destinati alla certificazione del voto, per ottenerne il duplicato od il rinnovo, si invitano i cittadini a recarsi presso l’ufficio elettorale già dai prossimi giorni per evitare affollamenti nei giorni prossimi alla votazione e per usufruire essi stessi di un servizio più rapido e funzionale. Il duplicato della tessera elettorale verrà rilasciato, previa domanda dell’interessato, corredata dalla denuncia di smarrimento presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art.4, comma 6, del d.p.r. n.299/2000, come ribadito dalla circolare prefettizia n.1896/s.e. del 9.04.2014. Lo stesso ufficio elettorale rilascerà anche i tagliandi da applicare sulla tessera elettorale a quegli elettori che hanno cambiato abitazione e non ne siano in possesso. Per il rilascio del duplicato, del rinnovo della tessera elettorale e dei tagliandi, gli elettori potranno recarsi presso lo sportello n. 1 dei Servizi Demografici siti in Piazza del Popolo.

La Corte di Appello intanto ha reso noti i nomi dei presidenti di seggio per la città di Avellino

Seggio 1 Piazza Garibaldi – Edificio scuola elementare Argenio Gaetano

2 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Califano Marco,

3 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Pastena Ettore,

4 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Sarno Giuseppe,

5 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Massa Pierpaolo,

6 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Capolupo Stefania,

7 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Romagnuolo Maria Grazia,

8 Piazza Garibaldi – Edificio Scuola Elementare Melillo Roberta,

9 Piazza Solimena – Edificio Scuola Media L. Da Vinci Ipri Maria,

10 Piazza Solimena – Edificio Scuola Media L. Da Vinci Fratistefano Rita,

11 Via Piave – Edificio Scuola Materna De Angelis Tiziana,

12 Via Piave – Edificio Scuola Materna Di Marzo Capozzi Francesca,

13 Via Piave – Edificio Scuola Materna Andreottola Angelo,

14 Via Piave – Edificio Scuola Materna De Marco Olga,

15 Via Piave – Edificio Scuola Materna Mazzone Rita,

16 Via Piave – Edificio Scuola Materna Di Meo Giuseppe,

17 Via Piave – Edificio Scuola Materna Esposito Marco,

18 Via Degli Imbimbo – Edificio Scuola Elementare Nittolo Angela,

19 Via Degli Imbimbo – Edificio Scuola Elementare Visone Antonio,

20 Via Degli Imbimbo – Edificio Scuola Elementare Ruberto Melania,

21 Via Degli Imbimbo – Edificio Scuola Elementare Laudonia Carmine,

22 Via Scandone – Edificio Scuola Elementare Carfagno Tiziana,

23 Via Scandone – Edificio Scuola Elementare Barbarisi Claudia,

24 Via Scandone – Edificio Scuola Elementare De Luca Astra,

25 Via Scandone – Edificio Scuola Elementare Silvestro Stefania,

26 Via Scandone – Edificio Scuola Elementare Micera Nicola,

27 Via Scandone – Edificio Scuola Elementare Dente Marco,

28 Viale Italia – Edificio Scuola Media F. Solimena Abbandonato Katia,

29 Viale Italia – Edificio Scuola Media F. Solimena D’Urso Antonio,

30 Viale Italia – Edificio Scuola Media F. Solimena Filippone Patrizia,

31 Viale Italia – Edificio Scuola Media F. Solimena Addonizio Simona,

32 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Esposito Vittorio,

33 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Mazzone Paola Francesca,

34 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Ferrara Michele,

35 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Iannaccone Pasqualina,

36 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Mucciariello Stefania,

37 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Battista Francesca,

38 Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Evangelista Cirillo,

38 Spec. Via C. Colombo – Edificio Scuola Elementare Del Gaudio Marianna,

39 Via G. Rotondi – Edificio Scuola Elementare De Felice Elisabetta,

40 Via G. Rotondi – Edificio Scuola Elementare Basile Raffaella,

41Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Piano Pellegrino,

42 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Evangelista Alberto,

43 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Adulto Fabiola,

44 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Alvino Francesca,

45 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Festa Francesca,

46 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Acierno Maurizio,

47 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Palumbo Katia,

48 Contrada S. Tommaso – Edificio Scuola Media Rivellini Fulvio,

49 Via Fontanatetta – Edificio Scuola Elementare Adiletta Antonio,

50 Via Fontanatetta – Edificio Scuola Elementare Andreottola Luana,

51 Via Fontanatetta – Edificio Scuola Elementare Tecce Lucia,

52 Via Fontanatetta – Edificio Scuola Elementare D’Agostino Raffaele,

53 Frazione Valle – Edificio Scuola Elementare Pezza Maddalena,

54 Frazione Valle – Edificio Scuola Elementare Valentino Francesco,

55 Frazione Valle – Edificio Scuola Elementare Brigliadoro Rita,

56 Frazione Picarelli – Edificio Scuola Elementare Paduano Lucia,

57 Frazione Picarelli – Edificio Scuola Elementare La Posta Ernestina,

58 Rione Mazzini – Edificio Scuola Elementare Ambrosone Luana,

59 Rione Mazzini – Edificio Scuola Elementare Vietri Giovanni,

60 Rione Mazzini – Edificio Scuola Elementare Guerriero Veronica,

61 Rione Mazzini – Edificio Scuola Elementare Spiniello Domenico,

62 Rione Mazzini – Edificio Scuola Elementare Matarazzo Marco,

63 Frazione Bellizzi – Edificio Scuola Elementare Pellecchia Marianna,

64 Frazione Bellizzi – Edificio Scuola Elementare Giordano Marika,

65 Frazione Bellizzi – Edificio Scuola Elementare Zuppa Immacolata,

65 Spec. Frazione Bellizzi – Edificio Scuola Elementare Califano Raffaello,

66 Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna Salvati Italia,

67 Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna Guarino Lucia,

68 Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna De Lisa Luciano,

69 Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna Antignani Giuseppe,

69 Spec. Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna Zirpolo Filomena,

70 Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna Amatrudo Giuseppe,

Contrada Baccanico – Edificio Scuola Elementare L.Perna Lo Chiatto Ennio,

72 Contrada Amoretta – Città Ospedaliera Albanese Maria,

72 Spec. Contrada Amoretta – Città Ospedaliera Perretti Fabiana