Risultati dei prelievi: nessun batterio, si può bere Domani la revoca dell'ordinanza

Acqua contaminata nel centro di Avellino, sono arrivati i risultati definitivi delle controanalisi effettuate da Asl e Arpac sui campioni prelevati nelle zone sentinella della città. Tutti hanno dato esito negativo: nelle acque non c'è presenza di colibatteri né di enterococchi, che in un primo momento erano risultati sopra la soglia di allarme facendo scattare l'emergenza in tutto il centro città con conseguente ordinanza di divieto dell'uso di acqua potabile. Ordinanza che a questo punto quasi certamente sarà revocata nelle prossime ore. Il sindaco ha già ricevuto le risultanze delle analisi che i tecnici dell'azienda sanitaria hanno compiuto insieme all'agenzia per l'ambiente, risultati che sono stati messi a confronto con quelli dell'alto calore e tutti sembra che scongiurino l'emergenza. E' da escludersi qualsiasi forma di inquinamento da escherichia coli. Di questo tipo di batteri fecali non c'è mai stata traccia, sottolinea l'alto calore che precisa: l'evento si può considerare isolato alla fontana del centro storico. Nel frattempo è stata effettuata la clorizzazione di tutte le acque in rete e del serbatoio. Controlli accurati sono stati eseguiti anche a ritroso nelle sorgenti, e tutti hanno dato esito negativo. La task force messa in campo dal presidente Lello De Stefano ha proseguito il lavoro di monitoraggio anche nella giornata di oggi.

Resta ancora da capire quali possano essere le cause che hanno provocato l'innalzamento dei valori nelle acque. La fontana del centro storico è aperta e senza protezione, non si esclude che possa essere stata usata incautamente da qualche animale o da una persona affetta da qualche tipo di patologia determinando così la proliferazione di batteri che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute.

Siep