Neve sull'Ofantina: arriva il gelo. Fiocchi anche in A16 VIDEO Fiocchi anche a Montevergine e Alta Irpinia

Torna la neve in Alta Irpinia. Cinque centimetri di neve sull'Ofantina, difficoltà per la circolazione. Scarsa la visibilità. Si attendono gelate nella notte. Anas e Provincia preparano i mezzi antineve.

Tempesta di neve sul Vesuvio: auto e turisti bloccati a quota mille. Bus e automobili sono rimasti in panne, tra operazioni di montaggio delle catene e attesa dei soccorsi. Una vera e propria bufera di San Valentino quella che ha sorpreso molti stranieri approdati sul gran cono del Golfo di Napoli.

Molte persone hanno trovato riparo in un piccolo locale ubicato sul gran cono. Neve di San Valentino anche fra Ravello e Tramonti circolazione bloccata, Valico di Chiunzi imbiancato . Precipitazioni, temperature e venti, per tutta la giornata di oggi con gelate hanno portato la neve anche in Costiera amalfitana, fra Amalfi e Agerola problemi , auto bloccate verso Castellammare di Stabia, neve anche sul Faito. Problemi sulla provinciale di Salerno fra Ravello e Tramonti ufficialmente chiusa e al Valico di Chiunzi . In Irpinia neve in abbondanza su Montevergine e molti comuni del Partenio, primi fiocchi nel tardo pomeriggio anche lungo l’A16 Napoli Canosa all’altezza del comune di Monteforte Irpino.

Tanti i residenti di Mercogliano, Avellino e comuni dell'hinterland che non hanno perso l'occasione per salutare la neve sui tornanti del Partenio.

Come Alessandro Preziosi che ci ha gentilmente concesso questo video.

E la dama bianca è arrivata, già da ieri, anche nei comuni dell’Alta Irpinia come Montella, Bagnoli, Guardia dei Lombardi e altri comuni della zona. Nel Sannio precipitazioni intense ma senza particolari blocchi o disagi nel Fortore, Campo Sauro Taburno della Vitulanese.

In mattinata i fenomeni hanno gradualmente raggiunto la Campania, con i primi fiocchi in molti punti delle aree interne della regione.Per le prossime ore intanto è atteso un nuovo peggioramento con neve dai 500 metri in Cmapania.

