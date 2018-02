Neve in Irpinia, domani scuole chiuse FOTO In alcuni comuni il provvedimento

Come annunciato dalla Protezione Civile della Regione Campania è un San Valentino in bianco per l’Irpinia. E continuerà a nevicare nelle prossime ore fino a 500 metri. Il maltempo viaggia spedito verso Sud travolgendo anche le isole. Suggestive le foto della dama bianca che ha innevato anche l'isola di Ischia. Intanto le situazioni di maggiore disagio stanno interessando l'Irpinia. Scuole chiuse a Monteverde, Lacedonia e Aquilonia. Lo hanno deciso i sindaci con apposita ordinanza.

Per le prossime ore è atteso un peggioramento, in particolare sulle aree a quota collinare della fascia del Partenio, sulla Valle del Sabato e sulla Bassa Irpinia.

La foto in copertina mostra una panoramica nel paese di Monteverde realizzata da Tonino Pagnotta. Fiocchi di neve anche sull’A16 Napoli-Canosa, nel tratto di Monteforte, come testimoniato dalle immagini di Autostrade. Disagi anche sull'Ofantina dove già nel pomeriggio c'era stato un primo deposito di neve. Si teme per le gelate notturne e in virtù dei rischi sui collegamenti alcuni primi cittadini hanno predisposto chiusure ad hoc, in alcuni comuni irpini.

Anas e Provincia stanno tenendo sotto controllo le strade di competenza. Come anche gli enti locali allertati dalla protezione civile per assicurare collegamenti e sicurezza.