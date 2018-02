Dramma nella notte:giù dalla finestra. Choc in via Tagliamento Il dramma in città

Dramma nel cuore della notte ad Avellino. In un popoloso condominio di via Tagliamento una donna, di circa 85 anni, per cause da accertare è precipitata dai piani alti del condominio in cui viveva da anni. Soccorsi concitati hanno raggiunto il palazzo. Tutto inutile per la donna, che ha fatto un volo di diversi metri, nulla da fare. Troppo violento l'impatto al suolo. La signora pare abitasse al primo piano e, per cause da accertare, avrebbe salito diversi piani per poi cadere all'interno del cortile del palazzo. Vedova da alcuni anni viveva da sola, curata nelle esigenze del quotidiano da una badante. Dolore e sconcerto nel palazzo per le tante persone che la conoscevano che si uniscono al dolore dei familiari. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario dettato dalle sue delicate condizioni psicologiche, aggravatesi negli ultimi anni. Forse l'ennesima vittima del mal di vivere.