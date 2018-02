Schianto nel bolognese: avellinese in fin di vita Ad avere la peggio il 37enne irpino. I feriti sono 4

Terribile schianto a Bologna, avellinese in fin di vita. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. L'impatto è avvenuto tra una Volkswagen Golf condotta da un 26enne piemontese e una Ford Fiesta condotta da un 23enne modenese e con due passeggeri a bordo, un 47enne salernitano e un 37enne avellinese. Le vetture si sono scontrate a Valsamoggia in provincia di Bologna. Ad avere la peggio è stato il 37enne avellinese che, a causa delle lesioni riportate nel violento impatto, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore e ricoverato in gravi condizioni nel Reparto di “Rianimazione”. I sanitari lo tengono sotto strettissima osservazione. La prognosi resta riservata.