Camorrista in cella con due cellulari E' successo nel reparto alta sicurezza

Due telefoni cellulari sono stati trovati nel carcere di Avellino. A darne notizia è Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, in una nota stampa. «I cellulari sono stati trovati all’interno di una cella occupata da un detenuto imputato del reato di associazione camorristica e mafiosa, nel reparto alta sicurezza. Il tutto è stato ritirato e segnalato ai superiori uffici dipartimentali e regionali nonchè all'autorità giudiziaria. Al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria chiediamo interventi concreti come, ad esempio, la dotazione ai reparti di polizia penitenziaria di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica» dice ancora Capece.



«Il rinvenimento è avvenuto - aggiunge il sindacalista - grazie all'attenzione, allo scrupolo ed alla professionalità di personale di polizia penitenziaria in servizio, che nei giorni scorsi aveva trovato e sequestrato altri tre telefoni cellulari».