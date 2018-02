Impianto di compostaggio ad Ariano, il Comune si oppone Giunta Comunale dice “no” al progetto

La Giunta Comunale di Ariano Irpino ha espresso il diniego alla realizzazione dell’impianto di trattamento aerobico delle frazione organica dei rifiuti.

I lotti richiesti dalla società “Abs Thecnology srl” per la costruzione e l’esercizio della struttura ricadono in un’area sottoposta a vincolo archeologico, in particolare “Vincolo Archeologico Tratturello Foggia-Camporeale”, apposto con decreto del Ministero dei Beni Culturali del 5 maggio 1996.

La proposta di realizzazione non è conforme alla previsioni localizzative del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania approvato con delibera di giunta n. 685 del 6 dicembre 2016.

L’impianto, peraltro, è di importanti dimensioni: la superficie complessiva dei suoli richiesti è pari a 24.033 metri quadrati e, secondo le indicazioni del progetto, è tarato su una potenzialità di 60.000 (sessantamila) tonnellate all’anno, di gran lunga superiore alle esigenze territoriali, sia rispetto al quantitativo di frazione organica prodotta dal Comune di Ariano Irpino, pari a circa 1.800 tonnellate all’anno, sia a quella prodotta in provincia di Avellino, pari a 31.653,57 tonnellate all’anno (dato riferito al 2017 fornito dalla società “IrpiniAmbiente Spa”, risultando così di forte impatto sulle componenti ambientali e sugli aspetti socio-economici dell’intero territorio e in particolare dell’area Pip.

Le dimensioni dell’impianto di compostaggio sono tali da permettere di conferire quantitativi di frazione organica di rifiuti anche da altre province e da altre regioni.

Ciò anche in considerazione dell’attivazione già definita di impianti di compostaggio in Irpinia. La Regione Campania, con delibera di Giunta n.123 del 7 marzo 2017, ha previsto infatti la costruzione di due impianti, a Chianche con una capacità di lavorazione di 24.000 tonnellate all’anno e a Teora da 12.000 tonnellate, per un investimento complessivo di 21.100.000,00 euro.

Gianni Vigoroso