Italian Challenge: conquista l'oro, l'arianese Natalia Trunfio Ariano esulta per questo nuovo prestigioso traguardo internazionale

Italian Challenge, brilla a Rimini l’arianese Natalia Trunfio. Ancora un meritato successo per l’atleta irpina che insieme a Davide Montanino ha conquistato l’oro nell’arco nudo grazie al 6-2 in finale sul duo Elisa Passiatore e Cristian Trolese. Oggi il bis al campionato italiano con la conquista del titolo tricolore (Arcieri Vecchio Castello) con il punteggio di 496, argento per Federica Arnese (Arcieri Club Napoli) con 488 e bronzo per Valeria Avetta (Comp. Degli Etruschi) con 482. Ariano esulta ancora e formula i migliori auguri alla bellissima campionessa d'Italia Natalia.

Un traguardo prestigioso coinciso con la presentazione al mondo del tiro con l’arco del nuovo direttore tecnico della nazionale italiana Mauro Berruto. I Campionati Italiani Indoor sono stati trasmessi in diretta streaming da YouArco e sui canali social della Fitarco.

Nell’arco olimpico, al termine di una finale bellissima, hanno vinto l’Italian Challenge gli azzurrini Aiko Rolando, reduce dal titolo iridato Junior a squadre di Yankton, e Antonio Vozza. Il bronzo è andato invece ai fratelli Massimiliano e Claudia Mandia delle Fiamme Azzurre.

Guidata in maniera attenta da Michele Ferraro la super campionessa europea ha aggiunto ancora un tassello importante alla sua brillante carriera, ricca di successu significativi.

Tesserata con gli Arcieri del vecchio castello società arcieristica di Castelvetere sul Calore e Montemarano, reduce dalla vittoria di due campionati di categoria e argento assoluto è ancora una volta la regina di questo sport affascinante, a livello internazionale, portando sempre in alto e con orgoglio il nome della sua città.

Gianni Vigoroso